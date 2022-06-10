Набиуллина рассказала, что инфляцию в России еще нельзя считать неустойчиво низкой

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что в настоящее время остаются актуальными проинфляционные риски, передает ТАСС.

«Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», — пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что инфляционные ожидания россиян вернулись на уровень прошлого года, что является «важным признаком стабилизации ситуации». По словам Набиуллиной, причиной этого стали прекращение волны роста цен и отсутствие дефицита товаров повседневного спроса.

Ранее Эльвира Набиуллина сказала, что в мае замедлилась кредитная активность, особенно в розничном секторе. Глава Центробанка также предупредила, что сохраняются риски введения вторичных антироссийских санкций.