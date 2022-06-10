Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы способы почистить уши без помощи ватных палочек 17:20
Стали известны место и дата проведения матча за Суперкубок России... 17:19
Звезда «Эйфории» сыграет в фильме о «вмешательстве»... 17:18
Посол ЛНР Мирошник заявил о попытках украинских боевиков на заводе «Азот» выйти... 17:17
МО Китая: Пекин даст отпор в случае использования украинского вопроса для вреда... 17:11
Белла Хадид показала фото в «голом» платье Mugler с разрезами 17:11
Десантники ВС России применяют ПТУР «Аркан» против танков ВСУ 17:11
ЦБ ожидает оживления ситуации с ипотекой 17:10
ФНЛ официально сократилась до 18 клубов и может быть переименована в Первую и... 17:08
Путин оценил переговоры с туркменским коллегой 17:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Набиуллина рассказала, что инфляцию в России еще нельзя считать неустойчиво низкой

close
100%
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что в настоящее время остаются актуальными проинфляционные риски, передает ТАСС.

«Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», — пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что инфляционные ожидания россиян вернулись на уровень прошлого года, что является «важным признаком стабилизации ситуации». По словам Набиуллиной, причиной этого стали прекращение волны роста цен и отсутствие дефицита товаров повседневного спроса.

Ранее Эльвира Набиуллина сказала, что в мае замедлилась кредитная активность, особенно в розничном секторе. Глава Центробанка также предупредила, что сохраняются риски введения вторичных антироссийских санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть