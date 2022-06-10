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В России отменили требование для экспортеров продавать половину валютной выручки

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Depositphotos

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам товаров продавать 50% своей валютной выручки. Сообщение об этом пресс-служба Минфина страны опубликовала на своем сайте.

Отмена меры вступает в силу с 10 июня и касается выручки от продажи сырьевого и несырьевого экспорта.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России <…> приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин указал, что экспортерам больше не нужно продавать 50% своей валютной выручки. И передал определение размера доли продажи правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В феврале глава государства обязал экспортеров продавать 80% валюты, позднее порог снизили на фоне стабилизации курса рубля.

9 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сообщил, что поводом для ослабления рубля к доллару стал указ президента России Владимира Путина об отмене обязательной продажи половины валютной выручки экспортерами.

В ходе торгов на Мосбирже 9 июня доллар достигал максимума в 59,8 руб. 10 июня доллар продолжил падение. К 14:08 (мск) американская валюта торговалась по 56,8 руб.

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