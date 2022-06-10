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Россиян предупредили о возможном дефиците отечественного вина к концу года

Глава «Абрау-Дюрсо» спрогнозировал дефицит российских вин к новогодним праздникам

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Depositphotos

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупредил о возможном дефиците российских вин в Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на рынке сейчас наблюдается повышенный спрос как на тихие, так и на игристые российские вина. Это связано с дефицитом зарубежных вин в магазинах и повышением их стоимости.

«Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются», — рассказал Титов.

Он добавил, что вино из урожая этого года потребители смогут попробовать только в следующем году.

Ранее стало известно о сокращении ассортимента импортного вина в российских ресторанах из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России.

До этого Роскачество сообщило, что вино в России за год подорожало в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции.

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