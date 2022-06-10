Европе предрекли «месяцы несчастья»

«Несчастье» ждет в ближайшие месяцы экономики стран Европы. Об этом пишет The Financial Times.

Как указала газета, в текущем году еврозона столкнется с большой угрозой рецессии. При этом Европейскому центральному банку следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и увеличить процентные ставки, сказано в статье.

В мае инфляция в Европе выросла до 8,1%, но вместо экономии европейские государства собираются расходовать. Для этого они используют фонд восстановления в размере €800 млрд. При этом ВВП еврозоны увеличился лишь на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022-го.

Издание пишет, что в следующие кварталы за счет снятия многих коронавирусных ограничений ожидается рост спроса, но он будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы потребителей в связи с подорожанием энергоносителей. В настоящее время есть признаки того, что рост цен на товары и услуги в Европе становится более масштабным, и нужно предпринять срочные меры, чтобы не «запустить» инфляцию, говорится в публикации.

«Экономическая ситуация просто ужасна. <…> Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно», — заключило FT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.