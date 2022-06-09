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ВВП Украины в первом квартале 2022 года упал на 15%

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с аналогичный периодом 2021 года. О таких предварительных данных сообщила Государственная служба статистики, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года служба фиксировала рост в 6,1%. По сравнению с последним кварталом прошлого года ВВП снизился на 19,3%.

В 2021 году экономика Украины выросла на 3,4% после спада в 3,8% в 2020 году. Украинское Минэкономики ожидало падения ВВП за первые три месяца текущего года в 16%.

Всемирный банк на этой неделе спрогнозировал экономический спад Украины на 45,1% по итогам года. В следующем году ожидается повышение ВВП на 2,1%.

Накануне Всемирный банк спрогнозировал рост глобальной экономики на уровне 2,9% в 2022 году против предыдущего прогноза в 4,1%. Эксперты банка указали, что темпы роста мировой экономики будут держаться примерно на схожем уровне как в 2023, так и в 2024 году.

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