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Путин поручил увеличить размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток

Путин поручил правительству увеличить размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

»Правительству Российской Федерации: (...) с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.

9 июня Путин также поручил организовать проведение в России «коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов».

Глава государства поручил до конца 2022 года законодательно увеличить финансовые отчисления от азартных игр на развитие массового спорта, а также продумать план и принять меры по повышению заинтересованности граждан в выполнении нормативов ГТО.

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