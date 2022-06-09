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МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы ADR

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мобильный оператор МТС направил в американский банк-депозитарий JPMorgan заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«МТС направила в JPMorgan Chase Bank, N.A., банк-депозитарий в рамках действующей программы американских депозитарных расписок (ADR) МТС, заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе сказали, что в скором времени JPMorgan уведомит держателей депозитарных расписок о прекращении программы АДР МТС.

В мае правительственная комиссия разрешила МТС продолжать обращение ADR за границей России до 12 июля. ADR МТС торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером MBT. На Мосбирже обыкновенные акции компании торгуются под тикером MTSS. Соотношение составляет одна ADR к двум акциям.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

В середине мая сообщалось, что компания «Татнефть» получила разрешение на продолжение программы ADR за рубежом.

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