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В ДНР и ЛНР начал работу Промсвязьбанк

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Промсвязьбанк (ПСБ) начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

Сообщается, что банк уже обслуживает население, бизнес и организации республик.

«ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР)», — сказали в пресс-службе.

По словам представителей кредитной организации, в ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона.

В мае ПСБ и представители Севастополя и Республики Крым заключили два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

Ранее 9 мая председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сказал, что интеграция Донецкой народной республики и России уже началась. По его словам, восстановить Мариуполь помогают Тульская область, Московская область и Москва и другие российские регионы.

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