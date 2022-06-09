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Эксперт Шапкин допустил подорожание сигарет на 10% в случае введения госрегулирования отрасли

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Depositphotos

Стоимость сигарет в магазинах может вырасти на 10% после принятия законопроекта о регулировании производства и оборота табачных изделий, который Минфин 9 июня внес в правительство. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт табачной отрасли Павел Шапкин.

По его словам, новый законопроект затронет именно административную часть производства и оптового оборота табачной продукции и сырья для нее. Эти факторы влияют на цены очень слабо.

«Поэтому, скорее всего, после принятия законопроекта о едином регулировании российского табачного рынка, будет подорожание. Но оно не будет исчисляться в десятках процентов, скорее, речь будет идти о повышении в пределах 10%», — сказал Шапкин.

Он отметил, что стоимость производства сигарет и других изделий из табака составляет лишь 5-7% от конечной цены в магазине. Большую часть в ней занимают акцизы и другие налоги, которые не затрагивают предложенный Минфином документ.

«Стоимость сырья и производства в формировании конечных цен – ничтожна. Но любая дополнительная административная нагрузка априори приводит к росту как оптовых, так и розничных цен, которые идут бок-о-бок с оптом», — объяснил эксперт.

Шапкин допустил, что цены на сигареты могут вырасти больше, чем на 10%, в том случае, если после принятия законопроекта отправка сигарет по оптовым и розничным точкам должна будет осуществляться через единый распределительный центр. И для каждой партии продукции необходимо будет дополнительное подтверждение ее качества.

Как следует из проекта закона, представленного Минфином, с 1 марта 2023 года в России должно вступить в силу единое госрегулирование табачной продукции и сырья для нее по аналогии с рынком алкоголя. Документ, в частности, вводит лицензирование производства, хранения и оптовой продажи табака.

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