Bloomberg сообщило, что Lufthansa отменит около 900 рейсов из-за дефицита персонала

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa в июле отменит около 900 внутренних и европейских рейсов из-за дефицита персонала. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя авиакомпании.

«Вся авиационная отрасль, особенно в Европе, в настоящее время страдает из-за сокращения штата. Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний», — сказал представителя перевозчика.

В компании отметили, что возникшие проблемы — это следствие пандемии коронавируса. Европейские авиалинии стремятся увеличить количество мест и рейсов из-за выросшего спроса после отмены ограничений на поездки, которые длились два года с начала пандемии.

Месяцем ранее генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор заявлял, что афтершоки на рынке труда существенно нарушили планы компании на лето.

Накануне издание Le Figaro написало, что в парижском аэропорту «Шарль де Голль» 9 июня отменят около четверти рейсов, запланированных с 7 утра до 14 часов из-за забастовки персонала.