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Норвежская Equinor обнаружила новое месторождение нефти на 10 млн баррелей

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Reuters

Норвежская добывающая компания Equinor открыла новое месторождение нефти и газа в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте компании.

«Буровые работы были проведены безопасно и эффективно. Новое месторождение будет изучаться вместе с нашими партнерами, мы также рассмотрим дальнейшее развитие этого района добычи», — отметили в компании.

Там также добавили, что месторождение содержит около 5-10 млн баррелей нефти. Однако об объеме обнаруженного газа в компании не сообщили.

6 июня польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил о решении вложить свыше $160 млн ради расширения нефтегазовых месторождений. В сообщении добавили, что результатом станет увеличение объемов добычи нефти и газа. Кроме того, срок эксплуатации месторождений может увеличиться почти на 20 лет.

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