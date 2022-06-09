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Падение цен на природный газ в США превысило 6% после взрыва на заводе СПГ

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Reuters

Цены на природный газ в США обвалились на 6% после того, как произошел взрыв на терминале СПГ на юге Техаса. Об этом сообщает Financial Times.

Цены на газ на хабе Henry упали более чем на 6% и достигли отметки $8,699 доллара за млн бте (британских тепловых единиц). Это произошло после появления первых сообщений об инциденте на СПГ-терминале во Фрипорте, который южнее Хьюстона, отметили в публикации.

В газете добавили, что газ поступает по трубопроводам с месторождений в Техасе, после чего сжижается и загружается в танкеры для дальнейшей транспортировки в другие страны.

В сообщении указали, что три линии терминала могут перерабатывать около 2 млрд куб. футов природного газа в день. Это около 2% от всего уровня добычи в США. При этом снижение цен вызвало опасения на рынке, что перебои в работе терминала могут уменьшить уровень экспорта.

В компании Freeport LNG подтвердили инцидент и добавили, что никто не пострадал. При этом причину взрыва и степень ущерба лишь предстоит выяснить.

7 июня глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Bloomberg заявил, что Украина начала переговоры с США по вопросу закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного из Евросоюза (ЕС).

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