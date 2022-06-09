В ОАЭ заявили о беспрецедентном кризисе в мире при отказе от нефти и газа из России

При отказе Европы от поставок нефти газа из России мир может столкнуться с беспрецедентным кризисом. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи во время выступления на энергетическом форуме в Иордании, передает Al Arabiya.

«Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе», — отметили министр.

По его словам, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились добывать больше нефти, итоговые цифры все равно не впечатляют. Речь идет о том, что группа сейчас добывает меньше целевого уровня в среднем на 2,6 млн баррелей в сутки.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с партнерами из разных стран по поводу возможных поставок природного газа из ОАЭ.

В начале июня на сайте МИД РФ сообщалось, что частичное эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти и запрет на страхование российских торговых судов могут привести к глобальному кризису продовольствия.