Регулирование рынка табака в России предложили проводить по аналогии с рынком алкоголя

В Министерстве финансов России выступили с предложением о регулировании рынка табачной продукции по аналогии с рынком алкоголя. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство России, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает регулирование производства и оборота изделий из табака, никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. Процесс регулирования будет проводиться в рамках отдельного отраслевого закона с помощью специализированного контроля.

«В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагал упростить процедуру получения лицензии на розничную торговлю алкоголем. По словам чиновника, это могло бы сократить объемы нелегального оборота спиртной продукции.