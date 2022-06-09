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Уровень наполненности газовых хранилищ Европы превысил 50%

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европа продолжает закачивать газ в свои хранилища, и уже к 8 июня их уровень средней наполненности превысил 50%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Наполненность газохранилищ Европы к 8 июня составила 50,24%. Совокупный объем газа в них достиг около 53,3 млрд кубометров.

Закачка газа в Европе началась с 19 марта, когда уровень наполненности хранилищ газа составлял 25,. К 20 апреля этот показатель достиг 30%, а уже 15 мая превысил 40%.

В начале июня ТАСС со ссылкой на данные ассоциации GIE сообщил, что Европа в мае рекордно закачивала газ в подземные хранилища и импортировала СПГ. По информации GIE, в мае европейские хранилища пополнились на 15,6 млрд кубометров, что превысило на 52% показатели того же периода за прошлый год.

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