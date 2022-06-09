Центробанк отметил снижение числа вакансий в России

На рынке труда снижается число вакансий. Если первую волну падения спроса на новых сотрудников с конца февраля и до середины апреля можно было связать в решением о приостановке ранее запланированного найма, то вторая волна, вероятно, касается начала сокращения числа рабочих мест. Это следует из бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды», передают «Известия».

Также с 24 февраля на HeadHunter резко вырос индекс (с 4 до 6 пунктов), который показывает соотношение количества активных резюме и вакансий. Чем выше индекс, тем ниже конкуренция за новых сотрудников на рынке труда.

По словам главного экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, рост индекса связан с санкционным снижением импорта и уходом иностранных компаний, которые закрыли свои предприятия в России

В свою очередь главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина заявила, что сокращение числа вакансий началось в марте этого года. Тогда этот показатель снизился на 17% по сравнению с февралем. В целом опережающие темпы по снижению числа вакансий и увеличению количества резюме наблюдаются среди профессий «белых воротничков».

Из показателей за май следует, что больше всего уменьшилось число вакансий для специалистов в страховании и на госслужбе — на 89 и 80% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы в стране стал минимальный за всю историю. Так, в апреле уровень безработицы составил 4%.