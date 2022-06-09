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Юрист Качан подал иск к H&M на 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку

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Rafael Marchante/REUTERS

Юрист из Приморья, руководитель юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тыс. рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам юриста, исковое заявление является поводом для того, чтобы доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку.

«Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим», — утверждает юрист.

В тексте иска указано, что на официальном сайте интернет-магазина H&M размещены товары с отметкой «в наличии», а также указаны цены в рублях, включая доставку. При этом заказать вещи нельзя — указано, что временно невозможно совершить покупку в данном регионе.

Таким образом компания ущемляет права потребителя, так как H&M Group ограничила свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации, но не лишила граждан возможности заказывать товар на сайте, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что магазины крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) не возобновят работу в России до сентября текущего года.

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