«Ъ»: Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Компания Volkswagen предложила своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По утверждениям одного из профсоюзов работников Volkswagen в Российской Федерации, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов.

Так, в письме профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру утверждается, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые отношения по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода в настоящий момент нет, утверждает издание.

По данным условиям, расторгнувшие трудовой договор до 17 июня 2022 года сотрудники смогут получить в качестве компенсации шесть окладов. Если они сделают это до 29 июня, то им выплатят пять окладов, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen не планирует в ближайшее время возобновлять производство в России.