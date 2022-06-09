Дегтярев предложил попавшим под санкции миллионерам строить яхты на Дальнем Востоке

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил крупным бизнесменам, попавшим под санкции после начала спецоперации на Украине, строить яхты на Дальнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

«И ведь некоторые люди ощущали себя мировой бизнес-элитой, хотя таковой, конечно, не были. В итоге побросали на Западе деньги, яхты, отели, виллы. Все это будет экспроприировано», — выразил свое мнение политик.

Он добавил, что вместо покупок за рубежом, олигархи могли бы вложиться в тот же Хабаровский край.

«Стройте здесь лагуны — дадим землю. Заказывайте лодки — Хабаровский и Амурский судостроительные заводы все сделают», — подчеркнул губернатор.

«Проинвестируйте в наш регион хотя бы 200–300 млн долларов. Выходите в море, идите на Шантарские острова — роддом китов, можете хоть до Сингапура из Ванино добраться. Никто не мешает. Только определитесь сначала, где ваш дом», — заключил Дегтярев.

Ранее немецкие власти «заморозили» яхту Luna в порту Гамбурга, которая якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху Фархаду Ахмедову.

Испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Также La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.

Власти Франции арестовали исторический замок Абрамовича на Лазурном берегу.