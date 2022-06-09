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Сенатор США Кеннеди посетовал, что в его штате дешевле купить кокаин, чем бензин

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Andrew Kelly/Reuters

Американский сенатор Джон Кеннеди возмутился высокой стоимостью бензина в его родном штате Луизиана, передает телеканал Fox.

В эфире канала он подверг критике президента США Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые почти каждый день обновляют исторические максимумы.

По словам Кеннеди, в Луизиане цена бензина так высока, что «будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду».

Данный штат является центром американской нефтеперерабатывающей промышленности. Бензин в Луизиане является одним из самых дешевых в Соединенных Штатах. По состоянию на 9 июня, его розничная цена составляет $4,495 за галлон (3,785 литра) против $4,955 в среднем по стране.

Ранее представитель Управления сельского хозяйства штата Огайо Тай Хиггинс заявил, что затраты американских фермеров на посевную в 2022 году выросли в два раза из-за подорожания топлива.

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