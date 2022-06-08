McDonald's будет работать на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года

Рестораны McDonald's продолжат работу по франшизе на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании-франчайзи.

Собеседник агентства пояснил, что у «Росинтера» есть уникальное соглашение, по которому американская корпорация не может забрать франшизу, поэтому эти точки могут «спокойно» продолжать работать.

Как отмечает ТАСС, рестораны американской сети фастфуда продолжат работать в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, а также в аэропорту Пулково и на вокзалах в Санкт-Петербурге.

Ранее новый собственник McDonald's подтвердил информацию об открытии 15 ресторанов 12 июня.

Предполагается, что на День России откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. В Подмосковье заведения откроются в Реутове, Химках и Одинцово.