Мишустина попросили ввести летний кешбэк за проезд по платным дорогам в России

Вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков, Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол предложили премьер-министру Михаилу Мишустину ввести летний кешбэк за проезд по платным дорогам, пишет ТАСС.

Парламентарии предлагают ввести кешбэк 20% для водителей, оплачивающих поездку картами отечественной платежной системы «Мир» или пополняют баланс транспондера T-Pass.

Для некоторых категорий россиян стоимость проезда предлагают возмещать в полном объеме. Это касается пенсионеров, многодетных семей и других социально незащищенных категорий граждан.

По словам Даванкова, летний кешбэк на платных дорогах уже вводили в 2020 году. Мера действовала на трассах «Украина», «Дон» и «Нева». Он отметил, что в настоящее время многие международные авиарейсы отменили, южные аэропорты закрыты, а билеты на поезд дорожают. «Многие отправляются отдыхать на машине. Нужно поддержать людей», — сказал он.

В середине мая Едадил ввел услугу кешбэка за покупки в интернет-магазинах, которые сотрудничают с сервисом. Для получения кешбэка нужно зайти в одноименный раздел приложения и выбрать нужный онлайн-магазин.