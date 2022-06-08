Холдинг Veon продаст свой бизнес в Грузии за $45 млн

Телекоммуникационный холдинг Veon продаст дочернее предприятие в Грузии своему бывшему местному партнеру за $45 млн. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем сайте.

«Veon Ltd. объявляет о заключении сделки о продаже Veon Georgia LLC бывшему местному партнеру Veon», — сказано в сообщении.

О каком именно партнере идет речь — не уточняется. Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала ранее, что разрешила продать структуру бизнесмену Хвича Макацарии.

Veon контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ, некоторых государствах Азии и Африки. Группа владеет оператором мобильной связи «Билайн» («Вымпелком»). В холдинг входит также украинский «Киевстар», алжирский Djezzy, бангладешский Banglalink и пакистанский Jazz.

«Veon-Грузия» работает под брендом «Билайн». Компания является одним из крупнейших операторов страны. Выручка по итогам 2021 года составила $38 млн. Это 0,5% от общей выручки группы.

В конце апреля сообщалось, что компания Veon передумала менять юрисдикцию на Великобританию. Причину решения в компании не указали. Veon зарегистрирована на Бермудских островах.