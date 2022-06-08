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Совфед разрешил российским торговым сетям арендовать площади ушедших компаний

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Совет Федерации поддержал закон, который разрешает российским торговым сетям покупать или арендовать площади ушедших из страны иностранных компаний, пишет ТАСС.

Речь в документе идет о сделках по покупке и аренде торговых площадей, совершенных с 15 июня по 31 декабря 2022 года. Ушедшая компания должна соответствовать некоторым требованиям: являться подконтрольной иностранному юрлицу, вести розничную торговлю в торговой сети и прекратить работу в России.

Закон должен вступить в силу с 15 июня 2022 года.

Ранее 8 июня «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости сообщили, что магазины испанской группы Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие, могут частично открыться в России в июле.

Директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева сказала, что испанский концерн хотел бы сновать начать работу на российских торговых площадях в течение лета. Точной либо приблизительную дату возобновления работы она не назвала.

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