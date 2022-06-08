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В Минтруда заявили, что оставшиеся от слияния ПФР и ФСС деньги пойдут на повышение пенсий

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Оптимизация расходов на содержание аппарата, а также движимого и недвижимого имущества после объединения ПФР (Пенсионного фонда России) и ФСС (Фонда социального страхования) позволит передать сэкономленные деньги на повышение пенсий россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

«Это будет сделано, и эти ресурсы, напомню, у нас страховые взносы обеспечивают выплату и пенсий, и в том числе расходов, связанных с оптимизацией системы, они, конечно, будут направлены на повышение пенсий», — заявил Пудов на пленарном заседании Госдумы.

В нижней палате рассматривают проект закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Предполагается создание такого фонда путем преобразования ПФР и присоединения к нему ФСС. В правительстве считают, что объединение функций двух фондов ускорит получение социальных услуг.

В начале недели сообщалось, что Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о слиянии ПФР и ФСС, а также о введении единого тарифа страховых взносов.

Как отмечало издание kp.ru, введение единого тарифа позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат по больничному, по отпуску по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком.

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