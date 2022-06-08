Сбер предлагает инвесторам до 30% годовых

Сбер предложил клиентам, которые еще не открыли брокерский счет в банке, доход на инвестиции до 30% годовых.

Акция «До 30% годовых на инвестиции» предполагает получение базового дохода по облигациям до 12% годовых. Также Сбер дополнительно начислит от 5% до 30% годовых за купленные облигации до конца августа 2022 года. (5% годовых — при покупке облигаций на сумму от 10 000 рублей, 10% годовых — при покупке облигаций на сумму от 50 000 рублей, 20% годовых — при покупке облигаций на сумму от 100 000 рублей, 30% годовых — при покупке облигаций на сумму от 300 000 рублей).

Инвестиции предполагаются в любые облигации Сбербанка и ОФЗ, доступные в приложении СберБанк Онлайн в разделе инвестиции. Максимальная сумма вложений по этой акции — 500 000 рублей.

При этом сумма начислений по данному предложению не может превышать 10 000 рублей. После выполнения всех условий останется только получить выплаты в рублях на брокерский счёт уже в сентябре.