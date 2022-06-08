Власти Польши призвали население не скупать дорогой уголь, обещая снизить цены

Польские власти попросили граждан не поддавать панике и не скупать дорогой уголь, обещая снизить цены на топливо. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь. В настоящее время некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля продают его по абсолютно недопустимой цене, пользуясь паникой», — отметила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

По ее словам, чтобы изменить ситуацию с ценами будет введен механизм компенсации субъектам, которые будут предоставлять уголь отдельным получателям по адекватной цене. При этом о суммах компенсации будет сказано в ближайшие дни.

Она добавила, что в будущий осенне-зимний сезон угля будет достаточно.

6 июня представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз заявил, что жителям Польши разрешили собирать хворост в лесах, однако сначала нужно пройти специальное обучение и заплатить за сбор.