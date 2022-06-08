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Архангельский ЦБК получил первый в России сертификат «Лесного эталона»

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Pexels

АО «Архангельский ЦБК» получило первый российский сертификат «Лесной эталон».

Российская система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» позволяет возобновить торговлю сертифицированной продукцией и создает новые рыночные инструменты для ответственного лесоуправления. Система ответственного управления лесами базируется на международно признанных требованиях и лучших накопленных национальных практиках.

Архангельский ЦБК проходил аудит по стандарту сертификации цепочки поставок по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» FE-STD-04-004 V 1-0.

Сертификат выдан 6 июня 2022 года и действителен по июнь 2027 года.

«Архангельский ЦБК вновь показывает лидерство в повестке дня устойчивого развития. Пока другие говорят и думают – комбинат действует. Сертификат «Лесного эталона» номер один подтверждает, что продукция АЦБК изготовлена из сырья из ответственно управляемых лесов, и это подтверждено независимым аудитом», — отметил исполнительный директор Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (АНРГ), директор ООО «Ответственное управление лесами» (ОУЛ), разработавшей систему «Лесной эталон», Николай Шматков.

Система «Лесной эталон» контролирует легальность заготовки древесины, выполнение высоких социальных и экологических требований, целостность цепочек поставок, использование макулатуры и вторичных древесных материалов, а также содействует борьбе с изменениями климата.

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