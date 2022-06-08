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S7 принял решение заморозить проект лоукостера Citrus

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Холдинг S7 принял решение заморозить проект лоукостера Citrus в связи с изменением бизнес-конъюнктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — указано в сообщении.

В холдинге уточнили, что сотрудники Citrus продолжат работать в других подразделениях.

Глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева сообщала, что S7 рассчитывала начать полеты нового лоукостера в июле 2022 года. S7 планировало инвестировать в создание новой компании-лоукостера 2,5-3 млрд руб.

Ранее новый лоукостер авиакомпании S7 получил сертификат Росавиации.

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