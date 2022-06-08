Турецкая валюта рухнула до 17 лир за доллар из-за планов по снижению ключевой ставки

Турецкая валюта 8 июня упала до 17 лир за доллар после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о планах по снижению ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные Стамбульской биржи.

К 11.15 мск турецкая валюта в моменте торговалась на уровне 17,1 лиры за доллар. То есть за сутки она потеряла 2%. За месяц же она ослабела на 15%. При этом падение стало самым большим за последние полгода. Тогда ослабление курса удалось остановить лишь после вмешательства турецкого Центробанка. С тех пор регулятор держал ставку на уровне 14%.

Однако уже к 12.48 мск турецкая валюта немного отыграла падение и торговалась на уровне 17,87 лиры за доллар.

3 июня пресс-служба Турецкого статистического института (TUIK) на своем сайте сообщила, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в Турции по итогам мая в годовом исчислении вырос до 73,5%. За месяц до этого показатель составлял 69,97%.