Le Figaro: в ЕС ощутили нехватку древесины из России и Украины

Европейские страны стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и Украины. Об этом пишет газета Le Figaro.

Мебельной промышленности, в частности французской, сейчас не хватает ламелей для кроватей. Они делались из древесины, привезенной с Украины, отметили в публикации.

Там также добавили, что Россия поставляла в страну более 30,6 млн кубометров пиленого леса. Однако после введения санкций поставки в страну были остановлены.

В газете указали, что объем импорта во Францию из России и Украины составлял лишь 3% от всего объема. Поэтому дефицита древесины в стране не будет. Однако часть производителей Европы начали переориентироваться на поддоны, которые более выгодны и коммерчески привлекательны.

В конце апреля газета Sankei Shimbun написала, что строительная отрасль Японии может серьезно пострадать из-за введенного эмбарго на поставки различных товаров из России, в частности древесины. В стране может начаться волна «лесного шока».