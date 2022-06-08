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«Дочка» АФК «Система» приобрела изготовителя минералки «Архыз» за ₽450 млн

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Матыцин Валерий/ТАСС

Компания «Система Телеком Активы», подконтрольная АФК «Система», купила производителя минеральной воды «Архыз Оригинал» за 450 млн рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение от представителя компании.

«Мы видим большой потенциал рынка минеральной воды за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков», — отметил представитель «Системы» Сергей Копытов.

«Архыз Оригинал» владеет имущественным комплексом, товарным знаком и лицензией на добычу воды. За последние несколько лет доход компании увеличивается более чем на 10% каждый год. При этом в планах у компании к 2026 году увеличить выручку на 14% и нарастить долю рынка до 12%. Сейчас же она занимает лишь 1,5% рынка минеральной воды.

АФК «Система» проявила интерес к «Архызу» в январе, вследствие чего было подано ходатайство о покупке в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Разрешение от ведомства было получено 25 мая.

В конце апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации «Роснано» сообщил, что бывший директор компании Анатолий Чубайс добровольно покинул составы директоров «Система» и АО «Электрозавод».

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