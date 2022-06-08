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Мосбиржа планирует запустить торги нацвалютами Армении, Узбекистана и ОАЭ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что на площадке планируется запустить в ближайшие месяцы торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность. По мере решения ряда технических вопросов будем запускать эти пары», — сказал он.

Всего у Мосбиржи около 20 валютных пар на рассмотрении к возможному запуску, однако это не означает, что все они будут запущены. По словам Скабелина, для старта необходим реальный интерес со стороны участников и клиентов, тогда образуется реальный рынок. Также важно обеспечить наличие маркетмейкеров для поддержания котировок.

Ранее сообщалось, что на Мосбирже могут разрешить нерезидентам торговать российскими ценными бумагами.

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