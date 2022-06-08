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Крупнейшие аэропорты России увеличили прибыль в 5,5 раза в 2021 году

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Суммарная прибыль 32 крупнейших аэропортов России в 2021 году выросла в 5,5 раз, до 45 млрд рублей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на отчетность РСБУ.

Совокупная выручка операторов крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 млрд рублей, чистая прибыль — 45 млрд рублей. При этом по сравнению с показателями 2020 года рост выручки составил 48,5%. Однако до показателей, которые были до пандемии коронавируса, отрасль так и не добралась, отметили в РСБУ.

Участники рынка указали, что у крупнейших аэропортов России велика доля неавиационной выручки. Однако при сокращении международных перелетов начинают падать доходы. Кроме того, покупательская способность населения сократилась, что также влияет на конечную сумму выручки.

Эксперты сошлись во мнении, что в 2021 году продолжали действовать жесткие коронавирусные ограничения для полетов за пределы России. Большинство стран Евросоюза и Китай были закрыты. Поэтому аэропорты так и не смогли достичь допандемийных показателей.

25 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить авиакомпаниям средства в размере не менее 110 млрд рублей на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2021 года.

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