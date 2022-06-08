Wildberries решил рассчитываться в нацвалютах с партнерами из ЕАЭС и Узбекистаном

Маркетплейс Wildberries решил перейти на расчеты в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе компании.

«Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах», — отметили в компании.

В сообщении указали, что расчет с предпринимателями из Белоруссии будет производиться в белорусских рублях. В Казахстане, соответственно, в тенге. В Армении расчеты будут в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане — в сумах. При этом новая схема работы будет распространяться и на продавцов, и на владельцев пунктов выдачи заказов.

В пресс-службе добавили, что изменения позволят сделать расчеты более прозрачными и укрепят национальные валюты. Предприниматели же смогут сократить потери от изменений курсов валют и необходимость их конвертировать.

6 июня посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва и Белград начали работать над вопросом по переходу к расчетам в национальных валютах. Он добавил, что в вопросах оплаты газа Сербия остается для России дружественной страной. Поэтому тут действуют прежние соглашения.