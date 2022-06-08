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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту глобального ВВП до 2,9% в 2022 году

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Alex Grimm/Reuters

Всемирный банк спрогнозировал рост глобальной экономики на уровне 2,9% в 2022 году против предыдущего прогноза в 4,1%. Об этом сообщается на сайте организации.

«Глобальный рост, как ожидается, замедлится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022-м. Это существенно ниже, чем 4,1%, которые ожидались специалистами банка в январе», — отметили в публикации.

Эксперты банка указали, что темпы роста мировой экономики будут держаться примерно на схожем уровне как в 2023, так и в 2024 году.

Во Всемирном банке предупредили, что некоторые последствия от проведения спецоперации России на Украине наложились на потери от пандемии коронавируса, что вызвало большее замедление темпов роста мировой экономики. Такая ситуация усиливает риск стагфляции, что губительно для более слабых экономик.

В конце мая президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключил рецессии мировой экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая в фонде торговой палаты США.

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