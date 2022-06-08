Фарминдустрия России столкнулась с нехваткой оборудования из-за санкций

Отечественная фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования из-за отказа зарубежных компаний поставлять в страну комплектующие. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на фармпроизводителей.

По словам собеседников издания, в фармотрасли возникла нехватка хроматографических колонок после того, как крупные западные производители приостановили их поставки или ограничили ввоз в Россию. Такие устройства необходимы при разработке новых лекарств и контроле качества на этапе производства уже зарегистрированных препаратов.

Представители отрасли отметили, что имеющихся запасов хроматографических колонок хватит максимум на полгода. В ряде компаний последние поставки оборудования наблюдались в феврале-марте, после чего они прекратились. Однако некоторые представители дистрибуции заявили, что могут поставлять оборудование, но только через третьи страны.

Источник издания поделился, что в фармотрасли постепенно назревает еще одна проблема. Речь идет о том, что в России могут появиться трудности с хроматографами, так как их ввоз в Россию, в отличие от колонок, запрещен из-за антироссийских санкций. Поэтому многие производители могут лишиться сервисного обслуживания и не смогут обновить оборудование.

4 июня руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ситуация на российском рынке лекарств нормальная, проблем не наблюдается.