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Профессор Ханке: наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что Российская Федерация понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Asia Times.

По словам Ханке, антироссийские санкционные меры оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы.

Профессор отметил, что цена этих санкций для США, ЕС и всего мира, по данным оценки мировых центральных банков и международных организаций, например, Международного валютного фонда, носят частичных характер и являются лишь верхушкой айсберга. Они указывают на то, что издержки, связанные с санкционными мерами, будут ошеломляющими, утверждает Ханке.

Он добавил, что если рассматривать ситуацию с точки зрения масштабов, то Евросоюз понесет огромные расходы, которые будут значительно больше, чем у США. По его словам, издержки и сбои коснутся всего мира и станут значительным бременем бедных стран и народов.

Ранее евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что санкционная политика ЕС против РФ пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока.

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Санкции против России
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