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ПФР назвал число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Из-за иностранных санкций зарубежные банки начали отклонять переводы Пенсионного фонда России (ПФР) в адрес российских пенсионеров, проживающих за рубежом.

РБК в фонде сообщили, что во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Часть из них направили по новым реквизитам.

Сбербанк сейчас находится под блокирующими санкциями США, его активы заморожены в Великобритании. В ЕС заявили, что планирует отключить от SWIFT Сбербанк 14 июня.

Государственная дума в среду, 8 июня, рассмотрит в первом чтении законопроекты о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), а также о введении единого тарифа страховых взносов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что административные здания Пенсионного фонда России после его объединения с Фондом социального страхования будут переданы под стационарные социальные учреждения.

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