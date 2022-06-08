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Депутат Алексеенко: индексацию тарифов ЖКХ отвязали от инфляции

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко заявил, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, индексация пройдет без привязки к существующим экономическим показателям, а повышение не будет в полной мере отражать необходимость замены инфраструктуры и обслуживания.

«Могу сказать, что это одна из антикризисных мер, что инфляционные процессы не дали сказаться на повышении тарифа для населения. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам», — рассказал Алексеенко.

Он отметил, что в текущий момент инфляция довольно большая, поэтому еще весной в Госдуме приняли решение, что индексация тарифов ЖКХ не будет зависеть от нее.

Ранее стало известно, что Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции в середине 2022 года и ее последующего замедления.

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