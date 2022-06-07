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Минфин США следит за попытками обхода санкций против РФ с помощью золота

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Al Drago/Pool via Reuters

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса 7 июня, что власти США пристально следят за любыми попытками обойти санкции против РФ посредством использования золотого резерва, передает ТАСС.

По ее словам, американскими властями было дано разъяснение, что «связанные с золотом транзакции с участием России могут подпадать под санкции», введенные Соединенными Штатами в отношении России.

«Это очень важный вопрос. <…> Мы внимательно следим за любыми попытками <…> обойти наши санкции, связанные с Россией, посредством использования золота», — сказала Йеллен.

Ранее группа из девяти членов сената конгресса США призвала главу американского минфина Джанет Йеллен расширить санкционные списки в отношении граждан России на основании списков, составленных ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России), который включает порядка 6 тыс. россиян.

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Санкции против России
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