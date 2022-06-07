Кабмин рассмотрит проект о засекречивании данных о золотовалютных резервах страны 9 июня

Правительство рассмотрит законопроект о засекречивании информации о российских золотовалютных резервах 9 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение первого замглавы Минэкономразвития России Ильи Торосова.

«Данный законопроект, подготовленный Минэкономразвития в рамках плана первоочередных мер по противодействию санкциям, согласован с ЦБ и Минфином и поддержан на комиссии по законопроектной деятельности. В четверг планируется к рассмотрению на заседании правительства России», — сказал он.

По его словам, проект призван снизить негативные последствия от недружественных действий западных государств. Документ содержит право должника не объявлять дефолт.

Ранее 7 июня РБК со ссылкой на источники писало, что министерство экономического развития России подготовило законопроект о специальных противосанкционных правилах контроля в сфере финансового рынка.

Отмечалось, что ведомство предлагает засекретить информацию о размере золотого запаса и валютного резервах, принадлежащих России, ввести послабление для корпоративного сектора в выпуске и обслуживании ценных бумаг, а также не допускать объявлять кросс-дефолт по евробондам.