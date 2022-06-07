Количество магазинов Nike, Samsung, Lego и Apple в РФ значительно сократится

Глава компании Inventive Retail Group Тихон Смыков заявил о значительном сокращении количества магазинов в России, сообщает ТАСС.

Тихон Смыков отметил, что компания не уходит с российского рынка.

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — сказал Смыков.

Также глава Inventive Retail Group выразил озабоченность переходом на схему параллельного импорта, отметив важность сохранения качества товаров.

Компания Inventive Retail Group управляет розничными и онлайн-магазинами таких брендов как Apple‚ Samsung, Lego и Nike. У компании более 380 розничных магазинов в четырех сегментах рынка — электроника, детские товары, спорт и фэшн.

Ранее часть магазинов Lego в России приостановила работу из-за отсутствия поставок. Также в России начали продавать автомобильные запчасти по схеме параллельного импорта.