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Путин указал Банку России и кабмину на снижение темпов выдачи ипотеки

Темпы выдачи ипотеки сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и поддержку программы кредитования по стороны государства. На это Центробанку указал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Хотел бы обратить внимание коллег из ЦБ на выдачу ипотеки. Темпы здесь на текущий момент тоже сократились, и это несмотря на снижение ключевой ставки и запущенной программы господдержки кредитования», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства.

Глава государства призвал поработать над тем, чтобы повысить эффективность мер, которые направлены на увеличения показателя выдачи кредитов.

Ранее в банковском секторе отмечали снижение спроса на ипотеку на первичном рынке жилья. Вице-президент банка ВТБ Евгений Дячкин говорил, что апрель по отношению к марту «в штуках» снизился в 3,5 раза. Затем в ВТБ отметили, что в мае рынок начал стабилизироваться.

7 июня на том же совещании Путин заявил, что инфляцию в стране удалось остановить. По его словам, в годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Президент добавил, что в настоящее время инфляция находится на нулевой отметке.

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