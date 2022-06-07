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Гендиректор «Ситилинка» предупредил о «товарной яме» на рынке электроники в России

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Pexels

Ассортимент товаров на российском рынке электроники достаточно серьезно снизится летом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генерального директора сети магазинов техники «Ситилинк» Михаила Славинского.

«Сейчас для нас основной вопрос в том, что ежедневные продажи в два раза больше, приблизительно, чем поступление товаров. Мы ожидаем достаточно серьезную товарную яму в ближайшей перспективе <…> наверное, летом», — заявил он в ходе Недели российского ритейла в Москве.

По его словам, в меньшей степени сокращение представленных товаров коснется бытовой техники. В большей степени это затронет ноутбуки. По той части в России импортозамещение пока «в очень начальном статусе».

Славинский добавил, что компания взаимодействует с партнерами-дистрибьютерами, «но пока очень осторожно заявляется, что впереди виден свет в конце туннеля».

В начале апреля в компании DIGMA рассказали, что в России фиксируется снижение цен на рынке электроники в целом и ноутбуков в частности.

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