В «Честном знаке» сообщили о нарушениях в табачной отрасли на сумму свыше ₽16 млрд

С начала 2022 года система маркировки продукции «Честный знак» выявила нарушений в табачной отрасли на 16,5 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки.

В период с января по май 2022 года в России пытались продать 147 млн нелегальных пачек сигарет, что эквивалентно сумме 16,5 млрд рублей. Из-за этого российский бюджет недополучил 7 млрд рублей поступлений.

В компании отметили, что система маркировки анализирует различные факторы, по которым выявляется продажа нелегальной продукции. Всего было выявлено около 40 тыс. компаний, которые продавали товар с нарушениями под видом легальных сигарет. Вся информация о нарушителях передана в контрольно-надзорные органы для последующего разбирательства.

В «Честном знаке» добавили, что больше всего нарушений было выявлено в части продажи немаркированной продукции и изменении установленных цен.

Маркировка сигарет в России началась 1 марта 2019 года. С 1 июля 2020 года был запрещен выпуск немаркированного табака.

В конце апреля «Известия» сообщили, что рынок легальных сигарет в России за первый квартал 2022 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,571 млрд пачек.