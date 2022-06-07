Британцы сократили свои расходы в мае из-за высокой инфляции

Британские покупатели сократили свои расходы на рекордные 1,1% в мае из-за растущей инфляции. Об этом сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium).

«В общей сложности количество расходов снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, что является самым крупным падением с января прошлого года. При этом снижение расходов ускорилось на 0,3% по сравнению с показателями в апреле», — отметили в публикации.

В консорциуме добавили, что резкий рост расходов закончился. Британские предприятия столкнулись со снижение потребительского доверия и растущей инфляцией, из-за которой снижается покупательская способность населения.

Там также указали, что проблемы с логистикой и транспортными расходами в совокупности с ростом цен на электроэнергию привели к повышению цен на товары. Эта ситуация также подталкивает инфляцию расти быстрее.

24 мая посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда и британские политики только сейчас начали переключать на нее внимание с темы Украины.