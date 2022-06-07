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Аналитик Луцко заявил о заморозке $27 млрд россиян бельгийской финкомпанией Euroclear

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Depositphotos

Бельгийская финансовая компания Euroclear заблокировала активы россиян на сумму около $27 млрд. Об этом заявил аналитик, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, передает «Прайм».

«Euroclear заблокировал активы российских резидентов на 1,8 трлн рублей, или около $27 млрд долларов (в основном акции). В свою очередь объем активов нерезидентов, застрявших в Национальном расчетном депозитарии (НРД), превышает $85 млрд до переоценки», — отметил аналитик.

По его словам, основная часть держателей НРД являются НПФ, физлицами, локальными банками и управляющими компаниями. Иностранных же держателей там очень мало.

Он добавил, что в текущей сложной геополитической ситуации больше всего страдают физлица, которые приобрели международные акции. В рамках санкций их средства могут быть конфискованы, если такая возможность будет реализована Евросоюзом.

Ранее во вторник Министерство экономического развития России разработало схему избавления российских банков от замороженных за рубежом активов. Предполагается, что банки смогут пройти процедуру нестандартной реорганизации — финансовым организациям предлагается создать новое юридическое лицо, передать ему все замороженные активы, а также пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами.

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