PepsiCo в России может потерять первое место по выручке, уступив местным маркам

По итогам 2022 года американская PepsiCo в России может лишиться первого места по выручке, уступив позиции отечественным кампаниям. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на рейтинг Infoline Food & Drink.

В Infoline подсчитали, что в 2021 году выручка PepsiCo в России выросла на 16%, до 252,4 млрд рублей по сравнению с показателями за 2020 год. Однако обогнать компанию, в частности, после ухода ряда марок с российского рынка, могут ГК «Эфко» и ГК «Русагро».

Аналитики отметили, что у ГК «Эфко» (растительное масло «Слобода», Altero) есть все шансы обогнать PepsiCo по обороту, так как в прошлом году выручка компании выросла на 56%, до 223 млрд рублей. Из-за этого компания смогла занять второе место среди всех компаний, обогнав ГК «Русагро» (выпускает сахар, мясо и масложировую продукцию). Сама же «Русагро» в 2021 году получила 229,9 млрд рублей, увеличив выручку на 40%.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас мировые цены на масла находятся на высоком уровне. Кроме того, «Эфко» сможет на полную мощность загрузить свои заводы на юге страны после модернизации. Все это поможет компании еще больше увеличить свою выручку по итогам 2022 года.

В конце мая поставщики попросили не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории. Они обеспокоились, что усиление доминирующего положения ритейлеров приведет к тому, что конкуренция будет снижена, а самим поставщикам будет ограничен доступ.