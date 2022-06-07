Бывший глава компании Sony Нобуюки Идэи умер в возрасте 84 лет

Бывший глава компании Sony Corporation Нобуюки Идэи умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио», — отметили в публикации.

Там добавили, что смерть наступила от печеночной недостаточности.

Нобуюки Идэи стал работать в Sony с 1960 году. В 1995 году его избрали президентом компании. Именно благодаря его идеям появились первые модели персонального компьютера VAIO, портативный плеер Walkman, игровые приставки и другие проекты. Кроме того, при нем появилась Sony Communication Network.

Идэи был президентом Sony Corporation до 2000 года, а генеральным директором — до 2005 года.